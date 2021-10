Vine din Moldova, are o vocea minunată și arătă ca o zână. Însă înainte de a arăta Megan Fox, căci este adesea comparată cu celebra actriță, Gabriella Nastas a avut aproape 100 de kilograme și a avut de îndurat bullying, la greu. Acum s-a mutat în România, unde își desfășoară cariera de solistă și actriță, notează click.ro.

„Mi-a fost sortit să fac muzică. Eu cred că e mâna lui Dumnezeu aici și am crezut mult în ceea ce vreau să fac. Pasiunea mea pentru muzică a început de când eram mică. Dar la colegiu m-am îngrășat foarte mult, am ajuns de la 49 de kg, la peste 85 de kg. Am șters multe poze de atunci. Am fost cumva oaia neagră din cercul meu, rățușca cea urâtă, am avut parte de bullying. Când eram mică eram foarte timidă, kilogramele în plus m-au făcut să fiu complexată. Am dezvoltat anxietate. Încercam să participă la festivaluri, concursuri. Mie mi s-au pus piedici, bețe în roate. Am participat la un casting și mi s-a spus că eu cânt bine, sunt drăguță, dar trebuie să slăbesc. Asta m-a jignit atât de tare și l-am ținut minte pe omul ăla. Și m-am întâlnit cu respectivul peste ani și mi-a zis că nu-i vine să creadă cum arăt. Și i-am zis «dacă atunci am prins ură pe tine, acum ești omul căruia în sufletul meu îi mulțumesc pentru că, din jignirea aia pe care mi-ai dat o atunci, mi-ai dat un mare imbold ca să slăbesc». Și, după ce am terminat colegiul, am încercat diete, sală, nutriționist. Am început să studiez nutriția, a durat 2 ani, povestește Gabriela pentru Click!.

