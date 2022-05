Dintr-o ploaie de stele prezente în inima New York-ului, Kim Kardashian a reușit să iasă în evidență și să creeze un moment antologic la Met Gala 2022. Vedeta a strălucit într-o rochie asemănătoare cu cea purtată cu o ocazie specială de simbolul frumuseții în anii ’50, Marilyn Monroe, notează click.ro.Într-o secvență marcantă din istoria SUA, superba Marilyn Monroe a purtat celebra rochie la ziua de naștere a președintelui John F. Kennedy, în 1962. Pe atunci, acesta împlinea 45 de ani, iar vedeta i-a cântat în public „La mulți ani, domnule președinte”. Inspirată de o schiță a lui Bob Mackie pentru designerul de costume Jean-Louis, rochia i-a uluit pe cei 15.000 mii de oameni prezenți la celebra Madison Square Garden pentru evenimentul lui JFK. Când Monroe a dezvăluit rochia, pentru o secundă, cei prezenți în sală au avut impresia că vedeta este nudă. Momentul plin de savoare a rămas memorabil în istoria fascinantă a celebrei vedete americane.

Evident, procurarea rochiei originale a lui Marilyn Monroe nu a fost ușoară. Pentru a obține mult râvnitul articol vestimentar, Kardashian a apelat la muzeul Ripley’s Believe It or Not, care a cumpărat rochia, în 2016, pentru 4,8 milioane de dolari, potrivit sursei citate.

Celebra rochie a lui Marilyn Monroe deține încă recordul de a fi cea mai scumpă rochie vândută vreodată la o licitație. Rochia a fost creată acum 60 de ani și a costat aproximativ 12.000 de dolari.

Deoarece rochia este o parte atât de prețioasă a istoriei, s-au luat și o mulțime de măsuri de precauție, obiectul unicat fiind păzit riguros. Nu s-a permis modificarea articolului vestimentar. Astfel, Kim Kardashian a declarat că a pierdut aproximativ 7 kilograme pentru a intra în rochia lui Marilyn Monroe. Vedeta a ținut o dietă drastică în ultimele săptămâni, înainte de evenimentul organizat în inima orașului New York.

