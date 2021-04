În această zi a anului 1787, împărăteasa Ecaterina cea Mare a Rusiei, de acum grasă și bătrână, a pornit pe Nipru din Kiev, cu o flotă de șapte galere imperiale și peste 80 de alte ambarcațiuni, începând una dintre cele mai uimitoare călătorii regale din istorie. Maestrul de ceremonii era fostul ei iubit și actualul prim-ministru, Grigori Potemkin.

Printre ceilalți pasageri se număra întregul anturaj de curteni și emisari străini, precum și iubitul ei din acel moment, Aleksandr Iermolov, cu 24 de ani mai tânăr decât ea. Scopul călătoriei consta în inspectarea orașelor și a instalațiilor militare pe care le ridicase Potemkin de-a lungul fluviului și în Crimeea, recent preluată de la Turcia.

Un alt motiv era întâlnirea cu împăratul Sfântului Imperiu Roman, Iosif al II-lea, pentru punerea la cale a distrugerii Turciei și a dezmembrării Poloniei.

Grigori Potemkin a fost unul dintre cei mai extravaganți și eficienți organizatori de spectacole pe care lumea i-a cunoscut vreodată. Hotărât să-i prezinte Ecaterinei realizările lui în cea mai bună lumină cu putință, a cheltuit milioane de ruble cu refacerea orașelor și a palatelor înșirate de-a lungul drumului și pentru organizarea de demonstrații militare fantastice, cu scopul de a-și impresiona suverana.

El fusese cel care organizase flota, cu cei 3 000 de vâslași și membri ai echipajelor, dar și cu o orchestră de 120 de muzicieni. Țăranii de prin părțile locului erau adunați pe malurile fluviului pentru a urmări procesiunea imperială – lucru deloc dificil de organizat, având în vedere că iobagii nu o mai văzuseră niciodată pe împărăteasă și erau curioși.

Focurile de artificii erau la ordinea zilei și, la opririle de pe parcurs, au fost prezentate imense demonstrații militare, ca de exemplu un atac regizat, cu aproximativ 3 000 de călăreți cazaci. În cele din urmă, procesiunea a înaintat în trăsuri până în Crimeea, pentru inspectarea formidabilei flote de război pe care Potemkin o organizase în numai doi ani (și care, în cursul anului care a urmat, a fost condusă la victorie de căpitanul american John Paul Jones împotriva marinei militare turce).

La finalul călătoriei de trei luni, a condus-o pe împărăteasă înapoi pe Poltava, scena victoriei istorice a lui Petru cel Mare împotriva suedezilor, cu aproape 78 de ani în urmă. Aici a organizat încă un spectacol militar, folosind 50 000 de soldați care au „jucat” atât rolurile suedezilor, cât și ale rușilor.

Un motiv pentru care Potemkin dorise foarte mult să o impresioneze pe Ecaterina a fost contracararea criticilor neîncetate și primejdioase îndreptate împotriva lui de nobilii invidioși pe care îi depășise în ascensiunea sa politică. Punerea în scenă a călătoriei împărătesei pe Nipru a fost strălucită și încununată de un succes vremelnic, pentru că nu luase în calcul uneltirile unui diplomat saxon nemulțumit, pe nume Georg von Helbig, care nu a fost invitat să ia parte la această călătorie.

Ofensat, Helbig a lansat zvonurile că orașele prin care trecuse flota imperială erau, de fapt, o butaforie, un șir de fațade din mucava. Tot el a mai susținut și că mulțimile de țărani care se înghesuiau pe malurile fluviului erau, de fapt, un singur grup, transportat pe timpul nopții în josulfluviului, doar cu hainele schimbate, pentru a-i induce în eroare pe spectatori.

În depeșele expediate șefilor săi din Germania, el a născocit expresia Potemkinsche Dörfer (satele lui Potemkin). Rivalii lui Potemkin au preluat imediat aceste povești, răspândindu-le mai întâi în întreaga Rusie și apoi în Europa. Aceste povești au căpătat și mai multă substanță prin mărturia fiului Ecaterinei, Pavel, care îl ura pe Potemkin pentru că fusese amantul mamei sale și din cauza puterilor sale nelimitate.

Din păcate pentru Potemkin – unul dintre cei mai buni miniștri ai Rusiei – astăzi lumea își amintește de el mai ales pentru legendarele „sate ale lui Potemkin”.

Tot la 22 aprilie:

1500: Exploratorul portughez Pedro Cabral debarcă pe coastele Braziliei, pe care le revendică pentru Portugalia.

1707: Se naște scriitorul englez Henry Fielding.

1724: Se naște filosoful german Immanuel Kant.

1766: Se naște la Paris Germaine de Staël, scriitoare elvețiană de origine franceză.

1827: Moare caricaturistul englez Thomas Rowlandson.

1986: Mircea Eliade moare la Chicago.

Geo Alupoae, critic de teatru.