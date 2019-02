Un actor care a tânjit atât de mult după rolul de părinte încât a ajuns să-l joace magistral. Şi o fiică de 33 de ani ce poartă un nume care i-a fost în egală măsură scut şi povară, notează click.ro. Gloria Găitan a ales acelaşi drum în carieră precum celebrul şi talentatul ei tată, absolvind în 2007 UNATC. O alegere care n-a fost tocmai pe placul părintelui ei. Care au fost motivele ne-au spus într-o mai veche discuţie cu OK! Magazine.

Aţi fost un tată sever?

Gloria Găitan: M-a răsfăţat exagerat de mult. În timp ce mama încerca să deţină controlul, el mă răsfăţa nemăsurat.

Vladimir Găitan: Mi-am dorit foarte mult copii. Când am hotărât să facem copii, am avut un necaz foarte mare. Soţia a avut probleme grave de sănătate. Şi-am pierdut şapte copii – şapte sarcini, în diverse etape, chiar şi copil născut. Am fost anchetat de Securitate cum nu doresc duşmanilor. Am trăit un coşmar. Iar când a apărut fiul meu, Alexandru, preţul a fost extraordinar: soţia mea nu s-a mişcat din pat. Mi-am dorit atât de mult copii încât n-am conceput să fiu un tată sever.

