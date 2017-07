La doar 20 de ani, când mulți tineri de vârstă lui incă se gândeau pe ce drum o să o apuce în viată, Daniel Henegariu punea bazele unei afaceri în mediul online, iar în prezent generează venituri de aproape 2,5 milioane de euro.

Tanărul antreprenor a descoperit oportunităti uriașe în mediul virtual, când multă lume era sceptică în privință securitătii online-ului, a crezut foarte mult în puterea Internetului de a vinde produse, iar magazinele sale online, autolux.ro și maniamall.ro, se află, la oră actuală, în topul celor mai profitabile site-uri din România.

“Multi prieteni nu au crezut în acest tip de afacere. Au motivat cu faptul că sunt mult prea tânăr, nu am experientă, nu am resurse financiare pentru a deschide o afacere, iar pe aceea vreme puțini credeau în vânzările online. Îmi amintesc cum multă lume întreba mirată: “Cine comandă de pe Internet?”. Am crescut treptat, prin mii de ore de muncă și nopți nedormite, îmi veneau ideei noi pe care le aplicăm și aveau succes. Era mult mai comod pentru oameni să cumpere piese de pe un magazin online decât dintr-un magazin fizic, deoarece piese oricum trebuiau făcute pe comandă, și îl scuteam pe client de un drum inutil. Başca faptul că erau mai ieftine din online, deoarece nu plăteam spaţiu de depozitare sau alte cheltuieli specifice unui magazin fizic. La vremea respectivă, și din punct de vedere al promovării era mult mai simplu ca acum, deoarece doar câteva site-uri de anunțuri aveau trafic și nu aveai nevoie de site-ul propriu. După ce site-ul autolux.ro a devenit unul de succes, datorită cererilor și din alte domenii, am fondat maniamall.ro, unde am început să vând și alte tipuri de produse. Prinsesem mecanismul, aveam toată experiența necesară pentru a vinde online, iar la al doilea site mi-a fost mult mai ușor să vând. Pot să spun că vânzările se dublează anual deoarece lucrăm intens la dezvoltare și programare, iar în fiecare lună dezvoltăm noi programe care ne ajută să evoluam”, spune antreprenorul Daniel Henegariu, acum la vârstă de doar 27 de ani.

“Ca o afacere să meargă mulți ani, trebuie să ții pasul cu evolutia”

În opinia tanărului antreprenor, succesul unei afaceri pe termen lung stă în disponibilitatea omului de afaceri de a ține pasul cu evoluția. “Si când am început eu business-ul, exista concurentă, însă majoritatea a dispărut de pe piată deoarece nu a ținut pasul cu evoluția. Aici este întreg succesul în afaceri! Ești sau nu dispus să îți vezi afacerea înfloritoare și peste 20 de ani? Sau te rezumi doar la a câștiga mult pe termen scurt? Dacă vrei să îți construiești o carieră în afaceri – nu o speculă, ci o carieră în adevăratul sens al cuvântului – trebuie să citești mult, trebuie mereu să fii la curent cu trendul, atât al afacerilor tale, cât mai ales din domeniul marketingului. Acum Facebook și Google aduc trafic, pe care îl convertesc destul de rapid în clienți fideli, dar ziua de mâine nu știm ce o să ne rezerve. Sunt abonat la multe site-uri de specialitate străine și primesc sistematic informații despre inovațiile în domeniu; asta pentru că îmi doresc să fiu mereu printre primii din România care vin cu acea idee nouă, revolutionară”, declară Daniel Henegariu, fondatorul magazinelor online autolux.ro și maniamall.ro.

E-commerce-ul a trecut în epocă Web 3.0

Comerțul online a ajuns la un grad al automatizărilor parcă ireal dacă ne raportăm la tehnicile de vânzare din deceniile trecute, iar acest lucru este facilitat și de evoluția Internetului la Web 3.0. “Noul stadiu de evoluție al Internetului selectează informațiile după tendințele de consum ale potențialilor clienți, deoarece în toată epocă Web 2.0 (Social Media), Internetul a construit un profil complex despre utilizatori lui, iar în prezent îl valorifică prin promovare targetată. Astfel, inclusiv magazinele pe care le-am creat se bazează pe oferirea unui “meniu” cu produsele care se află cel mai aproape de gustul consumatorului. Mai multe decât atât, în ceea ce privește precomandă și comandă, am gândit un sistem complex de automatizare, care cuprinde: generare de awb-uri – serviciu online de gestionare a expedițiilor, un call center prin voice over IP, program de listare a comenzilor, program de actualizare automată a produselor, soft-uri de verificare a stocurilor, automatizarea facturilor și a garanțiilor, confirmarea comenzilor cu roboți telefonice etc”, conchide antreprenorul.