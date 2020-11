Programul TEZAURE UMANE VII, lansat în urmă cu 10 ani, are în sfârșit o pagina web dedicată celor care au primit acest titlu. Ministerul Culturii, prin Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a realizat acest proiect pentru protejarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial.

„La zece ani de când se derulează acest program, am luat inițiativa de a digitaliza proiectul, pentru a fi accesibil tuturor celor care folosesc platforme online. Pe website-ul Ministerului Culturii veți afla informații despre acești oameni valoroși care păstrează și transmit mai departe, prin munca lor, tradițiile și valorile naționale. Dacă nu am fi generat și partea digitală a proiectului, am fi avut ca și până acum doar o lista de nume. Acum, aceste nume capătă un chip și o poveste de viață. Din păcate, din cele 62 de persoane care au primit această distincție, 14 au plecat dintre noi. Veți regăsi însă și poveștile lor pe website, un semn de prețuire din partea noastră”, a declarat Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii.

Prin digitalizarea acestui proiect, s-au încărcat pe pagina web a Ministerului Culturii fișele acestor tezaure umane ale patrimoniului nostru imaterial. Sunt menționate aici descrierea meșteșugului, a îndeletnicirii, practicii sau a altei activități derulate, de la cine au învățat, precum și motivația de a lucra și de a transmite mai departe munca lor. Toate aceste date pot fi accesate aici: http://www.cultura.ro/tezaure-umane-vii

„Din cele 62 de tezaure, avem și suceveni păstrători de tradiție. Dorin Cocârţă este un dansator popular din Fundu Moldovei, care a devenit tezaur uman viu în 2013. Tot în acel an au primit această distincție Felicia Cuciureanu, horitoare din Bilca, și Vasile Ungureanu din Mălini, interpret popular care folosește și creează instrumente pastorale tradiţionale. Traian Davidean din Frătăuții Noi face cojoace păstrând tradiția acestui meșteșug încă din 1940, motiv pentru care a fost declarat tezaur uman viu în 2015”, a completat Ministrul Culturii, deputat de Suceava.

Programul TEZAURE UMANE VII vizează identificarea și recunoaşterea la nivel național a celor care sunt păstrători și transmițători ai valorilor tradiționale. Talentul și efortul lor ne asigură continuitatea anumitor elemente autentice de patrimoniu imaterial.