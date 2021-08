Anca Serea este o frumusețe de femeie. La vârsta de 40 de ani, vedeta are 6 copii și unde mai pui că arată de parcă acum ar fi coborât de pe podiumul de modă. Are dimensiuni de topmodel, dar pentru asta nu depune mari eforturi: nu face sport și nu are operații estetice, notează click.ro.

A devenit mamă prima dată la vârsta de 21 de ani. Acum, la aproape 20 de ani distanță, Anca Serea se poate considera cel mai bogat om de pe pământ: are 6 bijuterii de copilași. Din prima căsnicie îi are pe David (20 ani) şi pe Sarah (14 ani), iar cu artistul Adi Sînă, cu care e căsătorită de aproape 10 ani, are patru copii: Noah (9 ani), Ava (7 ani), Moise (5 ani) și pe Leah (2 ani).

