Cetățenii din municipiul Suceava, precum și din întreg județul, vor putea semnala abuzurile statului direct către deputatul umanist de Suceava, Vlad Popescu Piedone.

Acesta va promova sesizările cetățenilor către Comisia de Abuzuri a Camerei Deputaților, care la rândul ei va lua decizii în conformitate cu regulamentul de funcționare după care este organizată.

Deputatul Vlad Popescu Piedone este liderul filialei județene Suceava a PPU (social-liberal) și are un masterplan pentru sprijinirea cetățenilor în disputele cu instituțiile statului.

Sesizările pot fi depuse la sediul din Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 69, ap.2, persoană de contact: Irina Simeria, telefon 0755.620.647.