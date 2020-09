PR2advertising lanseaza Interviurile PR2advertising.ro, interviuri video cu antreprenori, specialisti sau personalitati care vor impartasi idei utile, care sa te ajute in cresterea afacerii tale. Noua sectiune a fost special creata pentru publicul interesat sa afle povestile care se ascund in spatele oamenilor de succes, sfaturi care sa ii ajute sa inteleaga particularitati ale unor domenii de business, dar si idei care ii vor ajuta la construirea propriei strategii de business.

Daca vrei sa fii la curent cu informatii din diferite domenii, care sa te ajute in activitatea ta, atunci urmarele interviurile video din noua sectiune a site-ului PR2Advertising.ro. Fie ca vorbim de oameni de afaceri, consultanti, experti in domenii precum comunicare sau manageri din e-commerce, pe site vei gasi interviuri cu persoane care au o vasta experienta in domeniul in care activeaza, dar si idei noi si inspiratie. Le poti gasi pe site, dar si pe canalul de youtube.

Interviurile ne ajuta sa descoperim povesti noi, ne fac sa intelegem cum fac fata provocarilor oamenii de afaceri, dar in acelasi timp, prin intermediul lor afli si ce probleme poti intampina in cariera.

Subiecte diverse la interviurile PR2advertising

Interviurile organizate de PR2advertising sunt construite in jurul unor subiecte de actualitate si de interes, care sa raspunda cerintelor publicului, dar si care sa te puna la curent cu ultimele noutati din piata.

Vezi ultimele interviuri PR2advertising

Daca vrei sa iti schimbi domeniul de activitate si nu stii cum sa faci trecerea de la o industrie la alta, urmareste interviul acordat de Radu Ciofu, cofondator, analistul din spatele agentiei de marketing online SEOmark.ro. Urmarind interviul vei afla cum a reusit Radu sa treaca de la piata de capital la marketing, de ce a facut schimbarea pe care nu o considera cea mai buna alegere, dar si ce oportunitati vei intalni in domeniul in care vrei sa activezi.

Accesarea fondurilor europene este un subiect dezbatut tot mai mult in ultima perioada, mai ales pentru ca multi antreprenori sunt afectati de criza economica. Din acest motiv, am avut o discutie despre accesarea de finantare europeana si bugete, pregatirea pentru accesarea de fonduri europene, eligibilitate cu Marius Bizau, consultant pe fonduri europene si Managing Partner al Acacia Consultanta&Project Management SRL.

Fii la curent in orice moment

Afla informatii relevante din domenii precum marketing, PR, publicitate, comunicare, e-commerce, afaceri in general, urmarind interviurile PR2advertising. In acest fel vei descoperi noutatile din domeniul care te intereseaza si vei afla secretele unor oameni care fac performanta in industria in care profeseaza. Impartasirea experientelor profesionale te poate opri de la a face aceleasi greseli si te ajuta sa faci alegeri mai potrivite. Asa ca urmareste si tu interviurile PR2Advertising.ro pe site si pe youtube.