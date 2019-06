Peste 400 de experți internaționali, practicieni în buna guvernare și oficiali din 45 de țări din Europa și Asia Centrala (ECA) s-au întâlnit pe 11 si 12 iunie, în Ankara, Turcia, cu ocazia primei ediții a Conferinței Regionale de Bună Guvernare, organizată de Banca Mondială.

În cele două zile de dezbateri și sesiuni de lucru, s-au discutat subiecte precum: nevoia guvernelor de a-și regândi modul în care creează și aplică politicile publice, astfel încât societatea să poată fi un real partener de dialog, impactul pe care accesul rapid la informație îl are asupra actului de guvernare și modurile în care guvernele pot răspunde eficient acestui fenomen, practici internaționale și măsuri de transparentizare a actului de guvernare și îmbunătățirea serviciilor publice, dar și altele.

“Când instituțiile nu sunt eficiente, cetățenii au de suferit, în special cei săraci, pentru că ei depind de serviciile publice. Dar când oamenii sunt lăsați să participe și să acceseze informațiile publice, devin parte a soluției”, a declarat Cyril Muller, Vicepreşedintele Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală.

Delegația României a fost reprezentată de Oana Pintilei, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, Bogdan Pușcaș, Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și Dragoș Negoiță, Director al Direcției Coordonare Politici și Priorități din cadrul SGG.

În cadrul panelurilor tematice care au abordat o gamă largă de modele de bune practici în materie de guvernare, oficialii români au prezentat proiectele și progresele realizate la nivelul administrației noastre, în ultimii ani.

“Ne concentrăm pe consolidarea proceselor de politici publice. Avem în vedere constant eficientizarea și transparentizarea acestora, dar nu ne oprim aici. Analizele de impact sunt deosebit de importante și înțelegem nevoia din ce în ce mai mare a oamenilor de a primi de la guvernanți politici publice care să aibă un impact pozitiv asupra calității vieții lor și asupra societății în ansamblul ei. Un alt aspect pe care-l avem în vedere tot aici este creșterea calității serviciilor publice și, firește, pornim de la resursa umană din administrația publică. De la modul în care îi motivăm pe oameni, cum îi pregătim și până la ce oportunități de creștere în carieră și de dezvoltare personală le oferim, toate acestea se reflectă direct asupra capacității noastre instituționale și, mai important decât atât, decid calitatea serviciului public”, a explicat Oana Pintilei, Secretar de Stat în cadrul SGG.

Sesiunile plenare ale conferinței regionale au dezbătut pe larg și subiectul digitalizării administrațiilor publice din ECA. Experți în domeniu și oficiali guvernamentali au susținut deopotrivă nevoia implementării strategiilor digitale, dar au și atras atenția asupra timpului necesar pentru succesul acestor reforme.

“Administrația publică are nevoie de digitalizare și informatizare. Sunt câțiva ani buni de când am început acest proces amplu și avem progrese notabile. În egală măsură, însă, digitalizarea făcută înainte de debirocratizare, înainte să subțiem procesele și procedurile din cadrul întregii administrații și, mai ales, în interacțiunea directă dintre stat și cetățeni, nu face altceva decât să adauge noi straturi birocratice care îngreunează sistemul, iar efectul va fi unul invers celui scontat. Orice reformă are nevoie de timp, se face etapizat, gradual și necesită angajament ferm și continuitate din partea tuturor actorilor implicați”, a precizat Dragoș Negoiță, director DCPP.

Creșterea gradului de interoperabilitate instituțională și întărirea relațiilor de parteneriat cu societatea civilă și cu cetățenii au fost alte subiecte dezbătute de participanții sesiunilor plenare și atelierelor de lucru de la Ankara.