O ploaie torențială de câteva minute a întors municipiul Suceava pe dos. Canalizarea pluvială nu a făcut față debitului masiv de apă astfel încât majoritatea străzilor au fost inundate arătând ca adevărate râuri. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, a informat că cele mai multe apeluri au fost primite din cartierul Ițcani și din cartierul George Enescu și urmează să se deplaseze echipaje de intervenție pentru evacuarea apei. Mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic. Pe str. Liliacului, in Itcani, sunt 5 gospodarii de unde se evacueaza apa din curti si beciuri.

În unele zone ale orașului a bătut și grindina așternându-se în straturi groase pe sol. Pompierii militari au intervenit și la stingerea unui incendiu la un transformator electric, pe strada Cernauti, din Suceava.