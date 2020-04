În ciuda atenționărilor pompierilor militari cu privire la pericolul reprezentat de incendierea vegetației uscate și a resturilor vegetale rezultate în urma curățeniei de primăvară, o parte dintre cetățeni ignoră recomandările autorităților și provoacă incendii care afectează suprafețe mari de teren, pun în pericol fonduri forestiere și proprietățile din apropiere. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, informează că un astfel de incendiu s-a produs vineri, 10 aprilie, în jurul orei 17:30, în satul Probota, unde au intervenit pompierii militari de la subunitățile din Dolhasca, Fălticeni și Suceava, împreună cu lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din localitățile Liteni și Dolhasca, în total cu 9 mașini de stingere.

Din cauza unui foc în spații deschise, în urma curățeniei de primăvară dintr-o gospodărie, au fost afectate trei proprietăți. Vântul, care sufla puternic în direcția gospodăriilor, a aprins inițial trei stoguri de fân (cca 6 t), o magazie din lemn (pe 60 mp) și acoperișul unei construcții anexe (pe 40 mp). Tot în gospodăria unde a fost inițiat incendiul, au mai ars circa 6 tone de cereale, 6 metri cubi lemn de foc, unelte agricole și altele.

De la prima gospodărie, flăcările s-au propagat la alte două proprietăți, unde au ars trei stoguri de fân (cca 4 t), respectiv o anexă (pe 70 mp), 4 tone de cereale, 100 de baloți de lucernă și 2 metri cubi lemn de foc.

Prin intervenția susținută a pompierilor, au fost salvate nu mai puțin de 7 locuințe, trei anexe gospodărești și un fânar, care erau în pericol de a fi mistuite de incendiul puternic, dezvoltarea și propagarea acestuia fiind favorizate de condițiile meteo și de materialele combustibile din gospodării.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au lichidat incendiul la ora 21:10.