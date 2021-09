În urma apariției în spațiul public a solicitărilor unor parlamentari AUR de Suceava, legate de reabilitarea monumentului istoric Palatul Administrativ Suceava, Ministerul Culturii dorește să aducă o serie de precizări.

Palatul Administrativ Suceava a fost ridicat la începutul secolului trecut pentru a servi ca sediu autorităților administrative ale orașului, iar aici funcționau, până la incendiul din 6 martie anul curent, Instituția Prefectului, Consiliul Județean Suceava și Structura Teritorială pentru Probleme Speciale (STPS) Suceava. În prezent, această clădire nu se află în subordinea sau administrarea Ministerului Culturii.

Incendiul din primăvară a dus la deteriorarea, aproape în totalitate, a învelitorii din tablă, precum și a șarpantei mansardei și podului clădirii. La data de 12 martie, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat în urma vizitei de lucru pe care a avut-o la Suceava că, în urma expertizei tehnice, vor fi analizate soluțiile tehnice și că lucrările vor fi demarate prin Compania Naţională de Investiţii.

Consiliul Județean Suceava a alocat, în primăvară, o sumă de aproape 744.000 de lei, din excedentul bugetului județului Suceava înregistrat la sfârșitul anului 2020, pentru finanțarea a mai multor lucrări de punere în siguranță a Palatului Administrativ. În prezent, s-au realizat lucrările: Scanarea 3D a Palatului Administrativ, Expertiza Tehnică, șarpanta provizorie și o prelată pentru protejarea clădirii, rămasă fără întreg acoperișul, până când vor fi realizate lucrările obiectivului de investiții „Consolidare, Restaurare, Reabilitare și Dotare Palat Administrativ Suceava”.

Tot la nivel de Consiliu Județean Suceava s-au achiziționat serviciile de proiectare DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie). În acest moment, documentele se află în proces de verificare și avizare. După obținerea tuturor avizelor, inclusiv ale celor de la Direcția de Cultură Suceava, DALi va fi transmis mai departe către Compania Naţională de Investiţii și către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației spre avizare. Apoi va putea fi demarată procedura de achiziție publică privind proiectarea și execuția obiectivului de investiții menționat anterior.

„Sunt surprins de faptul că cei trei parlamentari nu au cunoștințe legate de realitățile județului pe care îl reprezintă. Palatul Administrativ Suceava nu intră în administrarea Ministerului Culturii și, la o simplă căutare pe Google, oricine poate afla administratorul și de unde provine finanțarea pentru restaurarea clădirii afectate de incendiu. Mai mult, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a comunicat public, în timpul vizitei sale la Suceava din primăvară, faptul că ministerul pe care-l coordonează se va ocupa de investițiile privind execuția lucrărilor. Tot ce ține de Ministerul Culturii prin instituțiile subordonate este legat de procedura de avizare și asigurăm sucevenii că ne vom da întreg concursul pentru ca procesul de avizare să se desfășoare în termenii legali”, a declarat Bogdan Gheorghiu, ministru al Culturii și deputat de Suceava.