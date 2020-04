”Cu privire la declaratiile publice din presă referitoare la dezinfectantul Aldezin, producatorul sau, compania Pasteur Filiala Filipesti, face urmatoarele precizari:

Aldezin este un dezinfectant profesional concentrat pe baza de glutaraldehida cu actiune bactericida, virulicida si fungicida avizat pentru utilizare in domeniul veterinar (categoria TP3) si in industria alimentara si de preparare a furajelor (categoria TP4). Este recomandat pentru dezinfectarea suprafetelor, utilajelor, adaposturilor, abatoarelor, pietelor agroalimentare si a recipientelor destinate transportului si depozitarii produselor alimentare.

Pana in 2016, Aldezin a fost avizat pentru utilizare in categoria TP2 – spatii publice, unitati sanitare, laboratoare si mijloace de transport. Certificarea nu a fost reinnoita pentru aceasta categorie, compania alegand sa se concentreze exclusiv pe domeniul veterinar. Pe fondul deficitului de dezinfectanti din Romania in aceasta perioada, compania a decis solicitarea reavizarii Aldezin pentru utilizare TP2 (dezinfectarea suprafetelor, materialelor, echipamentelor și mobilierului, in afara domeniului medical). Produsul a fost testat si confirmat de un laborator international independent, acreditat de catre autoritatile competente, ca fiind eficient, in formularea adecvata, impotriva Coronavirusurilor umane cunoscute. Majoritatea Coronavirusurilor se regasesc abundent si in lumea animala.

In prezent, Aldezin este comercializat pentru categoriile de utilizare TP3 si TP4 descrise mai sus, cu respectarea tuturor normativelor in vigoare si insotit de toate specificatiile si documentatiile tehnice prevazute de lege. Aldezin trebuie sa fie folosit in conformitate cu indicatiile de utilizare, concentratiile si masurile de protectie solicitate. Majoritatea produselor dezinfectante, atat casnice, cat si profesionale, inclusiv Aldezin si hipocloritul de sodiu, sunt produse chimice cu potential toxic si iritativ, daca nu sunt utilizate respectand masurile de siguranta si protectie adecvate.

Pasteur Filiala Filipesti isi manifesta increderea ca poate fi de folos autoritatilor si publicului in limitarea raspandirii Covid-19, cu buna credinta si in totala transparenta”.