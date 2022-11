În perioada 14-18 noiembrie, la Suceava, 537 de persoane au susținut proba teoretică, iar 223 proba de traseu pentru dobîndirea permisului de conducere. Prefectura a transmis că la proba practică au fost patru examinatori, dintre care trei de la Suceava și unul de la Galați. În altă ordine de idei, tot între 14 și 18 noiembrie, Serviciul Permise și Înmatriculări Auto Suceava, a efectuat 326 de înscrieri ale autovehiculelor pentru prima dată în România și 471 de transcrieri ale certificatului de înmatriculare în cazul schimbării proprietarului. De asemenea, s-au efectuat 199 de radieri auto din evidențe și au fost atribuite 232 de autorizații de circulație și plăci pentru vehiculele care au fost înregistrate provizoriu. Prefectul Alexandru Moldovan a declarat: „La Serviciul Permise și Înmatriculări continuăm să funcționăm <în regim de avarie>. Însă, la structura de permise și examinări situația se va îmbunătăți simțitor, deoarece pe lîngă cei trei examinatori ai serviciului cu care lucrăm acum vor fi încadrați încă patru, unul din data de 5 decembrie și ceilalți trei din data de 15 decembrie. De asemenea, la structura de înmatriculări a fost completat efectivul cu un ofițer de poliție venit prin transfer de la structura similară din județul Neamț. Prin urmare, sînt create premisele ca de la începutul anului viitor să micșorăm simțitor decalajul existent acum între data susținerii examinării teoretice și momentul susținerii probei de traseu”. Prefectul Moldovan a mai spus: „În continuare, facem demersuri în vederea ocupării celor 13 funcții vacante existente la nivelul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Suceava, zece dintre acestea fiind suplimentate ca urmare a solicitărilor pe care le-am făcut către conducerea Ministerului Afacerilor Interne”.

