Având în vedere situația șomajului înregistrat la nivelul județului Suceava, cu o rată de 4,52% la sfârșitul anului 2021, reprezentând un număr de peste 10.000 de persoane care beneficiază de ajutor de șomaj, prefectul Alexandru Moldovan a solicitat în data de 8 februarie a.c. implicarea activă a autorităților locale a municipiilor din județ în sprijinirea unui demers comun al Instituției Prefectului și Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Suceava, în vederea organizării unor burse ale locurilor de muncă în toate zonele județului.

”Campania ”ÎMPREUNĂ” își propune să vină în sprijinul comunităților locale prin reducerea presiunii economice și sociale produsă de numărul ridicat de șomeri, venind în completarea eforturilor depuse de autoritățile locale și mediul de afaceri. Campania ”ÎMPREUNĂ” nu se adresează doar șomerilor aflați în evidență și plată, ci tuturor celor care doresc să muncească legal, astfel încât drepturile care derivă din calitatea de angajat să le fie pe deplin respectate, în acord cu legislația în vigoare. Un prim eveniment în cadrul campaniei ”ÎMPREUNĂ” va fi organizat în municipiul Fălticeni în perioada 10-13 martie a.c., în incinta Bibliotecii Municipale ”Eugen Lovinescu”, cu sprijinul și implicarea activă a Primăriei municipiului, prin primar Gheorghe Cătălin Coman și administrator public Alexandru Rădulescu. Ne exprimăm încrederea că autoritățile locale se vor implica consistent în desfășurarea Campaniei ”ÎMPREUNĂ”, astfel încât bursele locurilor de muncă să se desfășoare la nivelul întregului județ, cu o ofertă adaptată particularităților fiecărei zone. Toți cetățenii care doresc să muncească cu forme legale trebuie să fie ajutați și încurajați în demersul lor”, a declarat Moldovan.