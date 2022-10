Prefectul Alexandru Moldovan și directorul în cadrul Cancelariei Prefectului, Emilian Țehaniuc, au participat astăzi la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava la ceremonialul de trecere în corpul ofițerilor a șase subofițeri, ca urmare a promovării concursurilor specifice. În cadrul aceleiași activități, inspectorul șef, colonelul Costică Ghiață, a acordat prefectului județului „Medalia de onoare” a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, distincția fiind oferită în semn de recunoaștere a sprijinului acordat și a bunei colaborări cu instituția pompierilor militari.

”Am participat cu emoție la această festivitate, punct de inflexiune în cariera celor șase cadre militare din structura pompierilor. A fost un nou prilej sa reafirm respectul și aprecierea mea pentru întreaga activitate a pompierilor suceveni. Am fost astăzi în mijlocul unui colectiv tânăr, dar pregătit să facă față cu succes tuturor provocărilor cu care se va confrunta în viitor!”, a declarat Moldovan.