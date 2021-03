Prefectul Iulian Cimpoeșu a declarat astăzi într-o conferință de presă că decizia de a rechema la muncă patru dintre angajații serviciului de permise și înmatriculări auto a fost una foarte grea și s-a bazat pe menirea administrației publice aceea în care cetățeanul trebuie să fie în centrul atenției. În acest caz este vorba de cetățenii care au nevoie de permise auto pentru a-și putea desfășura activitatea și a-și întreține familiile. Cimpoeșu a explicat că pentru deblocarea activității acestui serviciu nu era altă soluție arătând că în luarea deciziei s-a consultat cu cei din Ministerul de Interne, cu subprefecții și cu șeful Serviciului permise și înmatriculări auto, Alexandru Duțuc. ”Am primit multe mesaje atât pe adresa pesonală cât și pea cea a instituției pentru deblocarea activității acestui serviciu atât de important”,a spus prefectul, care a adăugat că până una alta cei patru beneficiază de prezumția de nevinovăție. Deci, cum ar veni principiul său și al USR partid din care face parte ”Fără penali în funcții publice” nu este încălcat pentru că respectivii nu au condamnri definitive. La rândul său, Alexandru Duțuc, prezent alături de prefect la conferința de presă de astăzi, a arătat că această măsură de a-i aduce la muncă pe cei patru angajați anchetați de DNA ”nu a fost luată cu ușurință” și că în urma deciziei 912 candidați la proba practică a examenului de obținere a permisului auto vor susține examenul într-un interval de timp de două luni de zile considerat unul rezonabil. Duțuc a arătat că pentru permisul auto categoria B intervalul de timp pentru susținerea probei practice s-a redus cu 11 zile de pe 8 iulie pe 28 iunie iar pentru permisul autot categoria C cu o lună de zile de la 29 iulie la 1 iulie. El a mai precizat că problema nu se putea rezolva prin detașări de personal din alte județe pentru că acestea nu se pot face decât pentru perioade scurte de timp întrucât în general în țară există un deficit mare de personal în acest sector.

