Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, susține că a avut o relație extraordinară cu managementul militar al Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou”, pe durata cît acesta s-a aflat aici în urma declanșării epidemiei de coronavirus. Amintim că între 2 și 30 aprilie, conducerea medicală și operațională a spitalului a fost asigurată de o echipă din Ministerul Apărării, formată din patru militari-colonel medic Daniel Ionuț Derioiu-manager, locotenent colonel medic Dinu Chioralia-director medical, locotent colonel Cristian Mihoci – ofițer de stat major și maiorul Bebi Lupașcu-ofițer de logistică. Întreaga activitate a fost coordonată de secretarul de stat în Ministerul Sănătății Ionel Oprea, general în rezervă. Prezent în studioul Radio Top, prefectul Moldovan a declarat: „Opinia mea personală, prin prisma informațiilor de care am avut știință în acele momente, precum și evoluția epidemiologică la nivelul județului Suceava, este că a fost binevenită o conducere militară la spital. În primul rînd, vorbim de doctori, chiar dacă sînt militari, vorbim de doctori cu o anumită rigurozitate. Am avut o relație extraordinară cu ei”. Prefectul a adăugat că ține legătura cu secretarul de stat Oprea și cu domnii Derioiu și Chioralia și că toți sînt încîntați de faptul că lucrurile s-au îndreptat simțitor la Spitalul din Suceava.

