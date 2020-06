Prefectul județului, Alexandru Moldovan, a făcut un apel la suceveni să respecte cu strictețe măsurile de protecție sanitară. Alexandru Moldovan a spus că având în vedere creșterea numărului de cazuri noi din ultimele zile, pentru care a fost confirmată infectarea cu noul coronavirus (COVID-19), apelul către suceveni este de a manifesta aceeași atitudine conștientă, responsabilă, „pentru a ne întoarce treptat la viața noastră, la libertățile noastre așa cum le știam”.

”Atragem atenția asupra respectării cu strictețe a măsurilor generale de protecție sanitară – purtarea măștii în spații închise, păstrarea distanței față de alte persoane, evitarea atingerii suprafețelor comune și a contactului direct, igienizarea frecventă a mâinilor”, a spus Moldovan.