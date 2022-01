Prefectul Alexandru Moldovan a avut astăzi o ședință de lucru la sediul Spitalului Municipal Fălticeni cu managerul unității spitalicești, dr. Vlad Alexandru Morariu.

La momentul discuției, la Spitalul Municipal Fălticeni erau operaționalizate un număr de 95 de paturi destinate patologiei COVID-19 (din care 30 paturi destinate pacienților pediatrici, 65 paturi destinate adulților) la care se adaugă 2 paturi de ATI COVID, urmând ca în zilele următoare numărul paturilor ATI COVID să fie dublat.

Prefectul a remarcat totala deschidere a echipei de conducere a Spitalului Municipal Fălticeni în ceea ce privește preluarea gestionării pacienților COVID-19 pediatrici, alături de Spitalul Municipal Rădăuți, precum și operaționalizarea unui număr suplimentar de 29 de paturi destinate patologiei COVID -19, raportat la prevederile scenariului galben din planul de reziliență al sistemului județean de sănătate (66 paturi prevăzute în plan).

Managerul unității sanitare a arătat că spitalul fălticenean este pregătit să treacă în scenariul roșu, dacă numărul de pacienți confirmați la nivel județean și care necesită internare o va impune. Scopul acestei suplimentări a numărului de paturi este și de protejare a Spitalului Județean de Urgență Suceava, astfel încât acesta să poată gestina și patologie non – COVID, precum și cazurile pacienților cu forme critice existente la nivelul întregului județ.