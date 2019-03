Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi, a anunțat că lucrările la șoseaua de centură a Sucevei sunt executate conform calendarului stabilit. Anunțul a fost făcut după un comandament de lucru la care prefectul județului și directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, Ovidiu Laicu au participat pe șantierul șoselei de centură. Mirela Adomnicăi a precizat că până în prezent, la varianta de ocolire Suceava s-au executat lucrări civile și edilitare, lucrări de consolidare- pregătire terasament pentru imbunătățirea terenului de fundare, lucrări de drumuri și lucrări de terasamente.

De asemenea, directorul Ovidiu Laicu și-a exprimat regretul că realitatea a fost prezentată în mod tendențios, de către surse nedocumentate și neimplicate în derularea investiției, atât cu privire la alocarea bugetară, cât și referitor la finalizarea lucrărilor.

La rândul său, reprezentantul antreprenorului, SC Autotehnorom, Ion Vasile Rîpan, și-a asumat finalizarea lucrărilor în termenul contractual, execuția acestora urmând a se desfășura cu respectarea strictă a condițiilor tehnice și de calitate, doar în condiții climaterice propice având în vedere că pentru lucrările ce se vor executa, antreprenorul va asigura garanția pentru o perioada de 7 ani de la data realizării recepției la terminare.

Prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicăi a mai declarat că pentru corecta informare a cetățenilor va comunica, periodic, pe baza documentelor justificative, despre stadiul de executare al lucrărilor la Șoseaua de centură a Sucevei, în contextul în care alocarea bugetară este asigurată integral, iar până în prezent lucrările sunt în grafic.

După data de 15 martie, în condiții meteorologice corespunzătoare, la Șoseaua de Centură a Sucevei, se vor desfășura lucrări de consolidare a terenului de fundare, prin execuție coloane de beton, vor fi puse în funcțiune sas-uri automatice la sistemul pentru drenuri sifon, în sectorul 1, lucrări de drumuri – execuție lucrări la podețe, în sectorul 1, sens giratoriu intersecție Sector 1-Sector2, și lucrări pentru siguranța circulației – montare parapet la poduri și pasaje.

Ruta ocolitoare a Sucevei se va întinde pe o lungime de 12,434 km, și va cuprinde 7 poduri, 4 viaducte, 5 pasaje și 2 parcări.

Beneficiarul lucrării Varianta de ocolire a Sucevei este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR, prin DRDP Iași.

