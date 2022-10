Prefectul Alexandru Moldovan a alergat astăzi dimineață alături de voluntarii Invictus România din Centru până la Spitalul Județean Suceava. ”Am fost astăzi alături de voluntarii Invictus România participând la Ștafeta Veteranilor, în semn de profund respect pentru eroii și veteranii armatei române. Împreună cu sportivi ai secției de atletism din cadrul Liceului cu Program Sportiv, ai echipei de fotbal Foresta și echipei de handbal a USV, am făcut o scurtă oprire în curtea Spitalului Județean de Urgență Suceava exprimând astfel aprecierea noatră, a tuturor, pentru munca, implicarea și dăruirea cadrelor medicale care veghează la sănătatea a sute de mii de suceveni. Sunt convins că toți cei prezenți am transmis un mesaj puternic vizavi de recunoștința pe care trebuie s-o purtăm înaintașilor noștri, pentru jertfa supremă pe care au făcut-o pentru România!”, a declarat Moldovan.