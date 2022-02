Prefectul județului Alexandru Moldovan a participat astăzi la întâlnirea de lucru organizată de Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava cu fermierii din județ, eveniment structurat sub deviza „De la Fermă la Furculiță”.

Discuțiile au vizat o tematică diversă, precum:

– informarea fermierilor cu privire la ultimele acte normative ce reglementează programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi ( H.G. nr. 147/2022 și nr. 148/2022 );

– modalități de obținere a producțiilor cât mai prietenoase cu mediul și consumatorul;

– discuții pe baza proiectului de hotărâre privind Programul de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024 aprobat prin H.G. nr. 256/2010.

„Am mulțumit doamnei director D.A.J. Suceava, Elena Claudia Gogu, pentru invitație, care mi-a dat posibilitatea de a interacționa cu legumicultori și pomicultori din județ, și a afla problemele reale cu care aceștia se confruntă.

Având în vedere contextul actual, în care efectele crizelor globale, fie că vorbim de cea pandemică, energetică sau alimentară, par a se prelungi și a se amplifica, consider că în acest moment nu mai este pentru nimeni un semn de întrebare relativ la modul în care poate evolua economia în perioada următoare.

Dacă unele analize ale specialiștilor prezintă criza ca pe o posibilitate reală a perioadei următoare, întâlnirea de astăzi cu fermierii suceveni îmi certifică faptul că Agricultura ne-ar putea salva!

Deși situația apare ca fiind una dificilă, fiind ridicate o serie de chestiuni de care se lovesc fermierii, aș observa în primul rând că sunt adoptate măsuri guvernamentale imediate de contracarare a efectelor crizei.

Aprecierea noastră comună, a tuturor participanților la eveniment, a fost că cea mai importantă resursă de dezvoltare a economiei românești o reprezintă, în condițiile prezente, potențialul agricol de care dispunem.

România este una dintre ţările europene cu cel mai ridicat potenţial în sectorul agricol, având a şasea cea mai mare suprafaţă agricolă utilizată dintre ţările UE.

Este știut faptul că orice criză creează oportunități, iar în cazul unei posibile crize alimentare apare o bună oportunitate pentru România de a deveni un important furnizor și exportator de produse agro-alimentare.

Cererea mondială în creștere pentru alimente ar putea să ne aducă o serie de avantaje luând în considerare faptul că, teoretic, agricultura românească ar putea hrăni un număr considerabil mai mare decât propria populație. Însă, observăm că în practică, deocamdată nu reușim să realizăm acest lucru, fiind necesară o schimbare de abordare, un sprijin consistent acordat fermierilor.

O problemă fundamentală cu care se confruntă agricultura românească este randamentul relativ mic al producţiei, simptomele capitalizării scăzute în agricultură fiind numeroase şi afectând în mod semnificativ randamentele producţiei.

O altă problemă caracteristică agriculturii românești o reprezintă faptul că nu există un statut profesional clar definit al agricultorului, determinând implicaţii pe plan fiscal, al asigurărilor sociale şi asistenţei de sănătate.

O prioritate, în perioada următoare, o reprezintă identificarea resurselor economice necesare pentru repornirea sistemelor de irigaţii, reproiectarea sistemelor de irigaţii pentru exploataţii extinse, modernizarea infrastructurii şi a echipamentelor de irigaţii învechite.

În același timp, este absolut necesară obținerea finanțării studiilor de fezabilitate în vederea creării de noi Puncte de lansare, în cadrul Unității de combatere a Căderilor de Grindină Moldova aferente județelor Suceava și Botoșani.

Implementarea acestui sistem va proteja agricultura și populația, având în vedere că în ultimii anii zona de nord-est a țării a fost confruntată cu fenomene meteorologice extreme, îndeosebi căderi de grindină, furtuni și secetă.

Am felicitat colectivul Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava pentru implicare, pentru organizarea pieței volante din incinta instituției, și m-am alăturat acestui demers, prin implicarea viitoare a autorităților locale care să ne permită organizarea de piețe volante pentru producători în toate zonele județului”, a declarat Moldovan.