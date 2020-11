Prefectul județului Suceava a declarat că analizele și statisticile zilnice privind incidența privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județ, întocmită și prezentată de către Direcția de Sănătate Publică Suceava arată că „perioada următoare va fi una grea pentru județul nostru”. Alexandru Moldovan a adăugat că proiecțiile realizate, contextul epidemiologic actual la nivel național, arată că va crește numărul cazurilor, va crește numărul localităților pentru care se vor impune restricții, va fi o presiune constantă pe sistemul medical.

„Consider că este timpul să fim responsabili cu toții, să respectăm, cu cea mai mare rigurozitate, toate regulile sanitare în vigoare, numai așa putem evita o închidere totală a activităților economice, sociale și educaționale, numai așa vom putea evita o carantinare a unor localități din județ. Vă rog să respectați măsurile autorităților pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 și să îi ajutați și pe cei din jurul dumneavoastră să le respecte. Vom reuși împreună să păstrăm Suceava sănătoasă”, este apelul făcut de prefect către suceveni.