În contextul respingerii în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Brodina din data de 25 mai a.c. a unor proiecte care vizează reabilitarea și modernizarea unor clădiri din patrimoniul localității (cămin cultural, grădiniță și școli), cu o utilitate pentru comunitate ce nu poate fi contestată, prefectul Alexandru Moldovan a ținut să participe astăzi, la orele 17.30, la ședința deliberativului local întrunit în ședință extraordinară.

Prefect Alexandru Moldovan:

” Consider că exercițiul dialogului este indispensabil, mai ales în contextul actual trebuie să găsim resursele interioare necesare a ne asculta unii pe alții pentru a reuși să ne înțelegem, să acceptăm abordări și poziții diferite. Am militat întotdeauna, din orice poziție publică ocupată, pentru consultarea cetățenilor în ceea ce privește soluționarea chestiunilor importante pentru comunitate. Preocupările aleșilor locali sunt și trebuie circumscrise interesului comunității, ale cetățenilor a căror interese legitime le reprezintă. Proiectele de dezvoltare ale comunităților noastre, indiferent de sursa de finanțare, sunt vitale pentru dezvoltarea localităților, funcționarea normală a acestora și asigurarea unui viitor tinerilor. Cu toții suntem conștienți că există un calendar strict de implementare al acestor proiecte, efortul administrației publice locale trebuind a fi canalizat într-o manieră constructivă pentru depășirea dificultăților, înlăturarea impedimentelor de parcurs, și nu pentru crearea unor dificultăți suplimentare, artificiale, cauzate de orgolii mari și jocuri politice mărunte. Consider că una dintre prioritățile actuale ale unei administrații publice locale este asigurarea cofinanțărilor pentru proiectele finanțate cu fonduri europene, prin PNRR. Realitățile ultimilor ani ne indică că rar se întâmplă ca un buget local să dispună de fonduri îndestulătoare, mai ales în mediul rural. Dar cu viziune, cu drag pentru viitorul comunității, acest buget local poate fi structurat de o asemenea manieră încât poate acoperi cele mai stringente necesități. În acest context, am supus atenției consilierilor locali prevederile constituționale și cele ale Codului administrativ care le reglementează atât activitatea, cât și îndatoririle pe care le au față de comunitate.”

Întrucât astăzi la ședința Consiliului Local au fost prezenți doar șase consilieri din cei 13 în funcție, nefiind întrunit cvorumul legal, proiectele în cauză finanțate prin PNRR și Administrația Fondului pentru Mediu vor fi discutate într-o ședință ulterioară, în caz contrar existând pericolul de a fi pierdute.