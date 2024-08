În perioada 6-8 august a.c., vice-ambasadorul statului Israel în România, Rami Teplitskiy, însoțit de Ery Daniel Pervulescu, director al Centrului Comunitar Evreiesc (JCC România) și membru în Consiliul Director al Federației Comunităților Evreiești din România s-au aflat într-o vizită oficială în județul Suceava. Pe parcursul întrevederii pe care cei doi oaspeți au avut-o cu prefectul Alexandru Moldovan au fost abordate subiecte de interes comun în ceea ce privește posibilitățile dezvoltării pe viitor a unor proiecte bilaterale cu scopul de a promova schimburile socio-culturale și economice între județul Suceava și localități din Israel.

”Am discutat cu Excelența Sa, domnul Vice-ambasador al statului Israel in România, Rami Tepliskiy, despre priorități comune în perioada următoare, cu accent pe gestionarea crizelor multiple, facilitarea unui schimb de experiență și expertiză în domeniul IT, al securității datelor medicale, urmând a fi cooptate atât mediul de afaceri cât și cel universitar în acest sens. Vreau să-i mulțumesc pentru deschiderea totală, domnia sa agreând propunerea noastră ce vizează un parteneriat întărit, un prim obiectiv fiind constituirea unei echipe de lucru care identifică sursa de finanțare pentru reabilitarea a două cladiri emblematice: sinagoga din Siret și sinagoga din Rădăuți.

Discuțiile purtate au evidențiat abordarea comună pe care o avem privind necesitatea construirii unei echipe puternice și coezive, pentru a putea face față multiplelor provocări. Înțelegem că succesul și realizarea obiectivelor la care ne-am angajat depind de capacitatea de a lucra în echipă și de a avea o înțelegere profundă a valorilor comune. În acest sens suntem onorați de faptul că viitorul ambasador al statului Israel la București va răspunde invitației noastre și după preluarea mandatului, una din primele vizite oficiale va fi în județul Suceava. Totodată, am transmis mulțumirile mele personale Excelenței Sale Reuven Azar, ambasadorul Israelului în Romania pentru buna colaborare și prietenie manifestate pe timpul mandatului domniei sale. Am convingerea ca dincolo de oportunitățile de colaborare întrevăzute în domeniul turismului și cel al patrimoniului cultural, în domeniul afacerilor, am câștigat un lucru extrem de prețios, înțelegerea că împărtășim aceleași valori universale. Viziunea comună pe care o împărtășim asupra educației continue, a învățării permanente și a cooperării internaționale și interinstituționale îmi dă convingerea reușitei în ceea ce ne propunem împreună”, a declarat prefectul Alexandru Moldovan.