Prefectul Alexandru Moldovan s-a deplasat astăzi, 27.08.2022, împreună cu Liliana Dranca, șeful SDN Câmpulung Moldovenesc și Alexandru Hurjui, primarul orașului Broșteni, în zona alunecării de teren care a afectat DN17B.

Urmare a căderilor masive de pietre de pe versant produse în noaptea de 25/26 august 2022 pe DN 17B, km 44+200, conducerea Secției Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc a decis închiderea traficului rutier între localitățile Crucea și Broșteni.

La data de 26.08.2022 la fața locului s-a deplasat o comisie tehnică în scopul evaluării situației, a pagubelor produse și a măsurilor care se impun a fi adoptate.

În urma verificărilor efectuate pe teren și a pericolelor identificate pentru siguranța traficului rutier și a cetățenilor, comisia alcătuită din reprezentanți ai Instituției Prefectului, ISU Suceava, SDN Câmpulung Moldovenesc, SGA Suceava, DS Suceava – Ocolul Silvic Crucea, IPJ Suceava – Poliția Municipiului Vatra Dornei, Inspectoratul Județean în Construcții și Primăria orașului Broșteni a decis menținerea interdicției de circulație pe tronsonul de drum afectat, închiderea prin mijloace fizice a capetelor de sector în cauză și semnalizarea corespunzătoare a acestora în vederea preîntâmpinării producerii de evenimente negative la regimul rutier.

Deși au fost montate indicatoare cu afișarea rutelor ocolitoare, precum și indicatoare de interzicere a accesului pe segmentul de drum afectat, s-a constatat din păcate faptul că unii conducători de vehicule au ignorat elementele de semnalizare rutieră, punându-și în pericol viața lor dar și a pasagerilor și periclitând totodată eforturile specialiștilor pentru desfășurarea lucrărilor necesare redării tronsonului de drum circulației rutiere în condiții de siguranță. Aceste comportament de forțare a trecerii prin segmentul de drum închis circulației s-a manifestat inclusiv pe timpul cât prefectul se afla la fața locului, prin urmare reprezentantul guvernului în teritoriu a solicitat blocarea fizică (cu anrocamente) a porțiunii de drum pe care se putea circula în condiții riscante, cu atât mai mult cu cât fenomenul de cădere a pietrelor de pe versant este și la această oră activ.

În același timp, prefectul Alexandru Moldovan a solicitat Serviciului Poliției Rutiere din cadrul IPJ Suceava mobilizarea echipajelor de poliție rutieră suplimentare pentru monitorizarea situației și asigurarea respectării interdicțiilor impuse în vederea reducerii tuturor riscurilor, cât și pentru dirijarea circulației pe rute ocolitoare.

Alexandru Moldovan:

”Sunt pe deplin conștient că restricțiile impuse pe acest drum provoacă disconfort, și din acest motiv apelez la înțelegerea tuturor celor afectați. Din punctul meu de vedere, niciun considerent, indiferent de natura lui, nu poate fi pus înaintea vieții omului. Au fost adoptate măsuri care pun pe primul plan securitatea cetățenilor, și circulația pe porțiunea de drum afectată va fi reluată doar după ce vor fi îndeplinite toate condițiile de siguranță. Până nu se stopează căderile de pietre de pe versant nu se pune problema intervenției pentru degajarea drumului, pericolul pentru muncitori ar fi prea mare. Ulterior, specialiștii vor decide ce soluție tehnică se va adopta. ”

Ing. Liliana Dranca, coordonatorul activității SDN Câmpulung Moldovenesc, precizat care sunt etapele care vor urma după stoparea căderilor de pietre de pe versant: ranguirea versantului, îndepărtarea materialului de la baza versantului și de pe carosabil, măsuri de consolidare a versantului cu bariere de protecție, montarea la baza versantului a parapetelor de beton pentru retenția materialului ce ar urma să cadă , construirea unei polate pentru protejarea participanților la trafic.

Vă vom ține la curent cu evoluția situației.