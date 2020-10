Prefectul Alexandru Moldovan a fost prezent astăzi la ședința de constituire a Consiliului Local Rădăuți și de depunere a jurământului de învestire a noului primar liberal, Bogdan Loghin. El a ținut să transmită un mesaj din calitatea sa de prefect și unul de suflet din calitatea sa de rădăuțean. Ca prefect Moldovan le-a transmis aleșilor rădăuțeni să adopte urgent soluții imediate și ferme în context covid pentru evitarea unor consecințe negative cu impact social și economic și să sprijine Instituția Prefecturii care împreună cu Consiliul Județean și alte instituții sunt angrenate în această bătălie dură cu coronavirusul. Ca rădăuțean prefectul le-a transmis noilor aleși să țină cont de dictonul latin ”Per aspera ad astra”. Este o expresie care apare în versul 437 al tragediei „Hercule furios” de Seneca, și care poate fi tradusă ca „pe căi anevoioase (se ajunge) la stele” sau „pe căi aspre către stele”. Cu alte cuvinte: calea spre reușită este presărată cu greutăți și numai prin strădanii anevoioase (per aspera) se poate ajunge la izbândă, la lumină (ad astra). ”Vreau să transmis un mesaj dar nu din calitatea de prefect ci de rădăuțean. Venind în drum spre Rădăuți mi-a venit în minte un dicton latin ”per aspera ad astra”. Și atunci vă rog respectuos având în vedere atribuțiile cu care sunteți investiți de consilier local, de primar să legiferați, să adoptați hotărâri de consiliu local în folosul cetățeanului care să aibă ca scop păstrarea sănătății publice, dezvoltarea infrastructurii armoniase a orașului nostrum drag având în vedere și principiile urbanistice de bază. Am încredere că veți avea un mandate în care atragerea de fonduri europene, de granturi norvegiene de fonduri guvernamentale va fi principala prioritate a dumneavoastră”, a spus prefectul. El a ținut să transmită un gând de adâncă recunoștință cadrelor medicale de la Spitalul Municipal Rădăuți și tuturor voluntarirlor din societatea civilă care s-au manifestat într-un mod exemplar în această perioadă pandemică.

