Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a început să facă publică situația vacccinărilor din instituțiile publice. A început cu Consiliul Jueșean. Astfel, conducerea instituției (Președinte Consiliul Județean; vicepreședinți Consiliul Județean; Administrator public al județului; Secretar general al județului ) este vaccinată în procent de 100% iar personalul angajat în procent de vaccinare 82,2%. Concret, din cei 191 salariați 157 sunt vaccinați. ”Facem precizarea că în perioada următoare vom centraliza și prezenta situația vaccinării la nivelul conducerii și angajaților celor 114 unități administrativ – teritoriale din județ, precum și a instituțiilor publice care au reprezentanți în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și Colegiul Prefectural”, a transmis Moldovan.

