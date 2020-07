În contextul prelungirii stării de alertă, astăzi, 16 iulie, prefectul județului Suceava și directorul executiv interimar al Direcției de Sănătate Publică Suceava, domnul Dinu Sădean, au efectuat o deplasare în zona Rădăuți- Sucevița la Spitalul de Îngrijiri Paliative Sf. Luca Sucevița, Căminul pentru Persoane Vârstnice Rădăuți și Spitalul Municipal Rădăuți, având ca obiectiv verificarea modului de respectare a măsurilor de protectie și prevenire a răspândirii SARS- CoV 2.

În teren au fost verificate existența echipamentelor de protecție pentru personal, asigurarea circuitelor epidemiologice, fiind discutate punctual, cu managerii unităților socio-medicale, aspectele privind eventualele riscuri identificate și măsurile de eliminare adoptate pentru a preveni răspândirea infecțiilor provocate de noul coronavirus SARS- CoV2.

Datele înscrise în prezentul comunicat sunt preluate din situațiile oficiale întocmite și transmise de instituțiile competente.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating