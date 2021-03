Prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a avut astăzi, la sediul Gărzii Forestiere Suceava, o primă întâlnire de lucru cu Mihai Gășpărel, inspectorul șef al acestei instituții. Au fost discutate o parte din multiplele probleme de pe agenda silvică a județului, începând de la exploatarea lemnului în condiții de legalitate, continuând cu găsirea celor mai bune soluții de colaborare cu activiștii de mediu, cu înființarea, la nivel central, al „Scutului pădurilor”, dar și probleme legate de fondul cinegetic sau chiar de resursa umană insuficientă.

Dialogul va continua pentru găsirea și implementarea, în județul Suceava, a celor mai bune soluții în acest domeniu.