Prefectul Alexandru Moldovan a transmis un mesaj către suceveni într-o intervenție telefonică la Radio Top Suceava prin care i-a îndemnat pe oameni să se informeze din surse oficiale și să nu intre în panică. ”Așa cum știm cu toții situația este una extrem de îngrijorătoare însă îngrijorările nu trebuie să le transformăm în panică. În aceste momente delicate consider că avem nevoie de echilibru, de empatie pentru vecinii noștri care trec prin momente deosebite, de calm și rog toți cetățenii din județul Suceava să se informeze din surse oficiale. Trebuie să facem o demarcație clară față de posibile fake- news-uri care apar prin rețelele sociale. Vreau să îi asigur pe toți conjudețenii noștri că toate structurile cu atribuții în gestionarea acestei probleme delicate încercăm să le rezolvăm și să le facem față”, a transmis prefectul.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings