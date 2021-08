Având în vedere preponderența apariției riscului generat de prezența urșilor în zonele locuite din județul Suceava, prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu a convocat astăzi, 5 august 2021 o ședință tehnică de lucru a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență care a avut ca punct de discuție prevederile O.U.G. nr. 81 din data de 21 iulie 2021.

La ședință au participat reprezentanți de la Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Bogdan Vodă” Suceava, Direcția Silvică Suceava, Garda Forestieră Suceava, Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Suceava și Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava.

Prefectul a amintit că pe 27 iulie Ordonanța de Urgență nr 81 din 21 iulie 2021 a fost transmisă în integralitatea sa către toate primăriile din județul Suceava pentru luare la cunoștință.

Ordonanța de urgență nr. 81 din data de 21 iulie 2021 reglementează modul de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților și stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate realizate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare.

Iulian Cimpoeșu a arătat că scopul principal al acestei ordonanțe de urgență este ocrotirea unor valori esențiale: viața și integritatea corporală ale persoanei, sănătatea și securitatea publică, bunurile de orice fel aflate în proprietatea publică și privată a persoanelor juridice și fizice, fără a afecta starea de conservare favorabilă a ursului brun.

În cazul apariției unui urs în intravilanul unei localități, echipa de intervenție este formată din:

a) primarul/viceprimarul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul, desemnat în comitetul local de situații de urgență care este și conducătorul echipei de intervenție;

b) personalul structurilor de jandarmi competente teritorial, aflat în serviciu în zona unde a fost semnalată prezența exemplarului de urs;

c) personalul tehnic de specialitate;

d) medicul veterinar.

Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs în intravilanul localităților se efectuează gradual prin următoarele metode:

a) alungare prin diverse mijloace;

b) tranchilizare și relocare;

c) extragere prin eutanasiere sau împușcare.

„Dinamica efectivelor de urs din fondurile cinegetice a cunoscut o creștere alarmantă, drept dovadă fiind atacurile tot mai frecvente asupra animalelor domestice. Această Ordonanță de Urgență vine în sprijinul oamenilor care locuiesc în special în zona de munte, a declarat prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu.