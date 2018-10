Prefectura Suceava a decis să închidă o vreme ghişeul pentru înmatricularea maşinilor fără programare prealabilă. Prefectul Mirela Adomnicăi a declarat că a făcut o analiză privind eficienţa ghişeului, care a fost deschis în luna august, în special pentru sucevenii din diaspora, şi a rezultat că lucrurile nu sunt în regulă. Prefectul a spus că au existat numeroase scandaluri între proprietarii maşinilor, care erau nemulţumiţi de locurile de pe listele de aşteptare pe care tot ei le întocmeau. Mirela Adomnicăi a precizat că ghişeul va fi redeschis abia după ce Prefectura se va dota cu un aparat pentru eliberarea biletelor de ordine. Aparatul va fi programat să elibereze un singur bilet de persoană. Mirela Adomnicăi speră că ghişeul va sta închis numai o săptămână.

