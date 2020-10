Prefectura Suceava a rămas începând de luni, 5 octombrie, fără director de cabinet și purtător de cuvânt după ce titularul, Diana Gășpărel, și-a încectat colaborarea cu această instituție. Gășpărel a transmis presei un mesaj prin care îi mulțumește pentru buna colaborare arătând că această funcție a reprezentat pentru ea ”o reală provocare, o experiență intensă și plină de învățăminte”.

”Vă mulțumesc pe această cale pentru buna colaborare pe care am avut-o cu domniile voastre în calitate director de cancelarie și purtător de cuvânt al Instituției Prefectului-județul Suceava. La final de drum vă rog să primiți întreaga mea apreciere pentru susținerea și înțelegerea dumneavoastra și pentru buna comunicare bazată pe principiul responsabilității și respectului reciproc. Deși ne-am confruntat cu toții cu momente dificile, pentru mine personal a fost a fost o reală provocare, o experiență intensă și plină de învățăminte care nu ar fi fost posibile fără cooperarea și deschiderea de care ați dat dovadă.

Vă asigur de întreaga mea prețuire și vă urez mult succes în continuare!”, a transmis Diana Gășpărel. Prefectul Alexandru Moldovan i-a mulțumit Dianei Gășpărel pentru buna colaborare și a transmis că noul director de cabinet va fi cunoscut în aceste zile.