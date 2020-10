Prefectura Suceava are un nou purtător de cuvânt în persoana Alinei Iuliana Stan. Anunțul a fost făcut de prefectul Alexandru Moldovan. Alina Iuliana Stan este consilier superior în cadrul Prefecturii. Amintim că funcția a fost deținută anterior de Diana Gășpărel.

