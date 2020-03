Prefectura Suceava un mai poate da informații legate de numărul de teste COVID 19 efectuate, de numărul de persoane depistate pozitiv și starea de sănătate a a pacienților depistați pozitiv.

Comunicarea pe aceste subiecte se face doar la nivel central prin Grupul de Comunicare Strategică.

”Informațiile care pot fi comunícate de către Instituția Prefectului, conform dispozițiilor primite, sunt cele referitoare la măsurile pentru împiedicarea răspândirii și combaterii COVID- 19, măsurile de ordine publică dispuse, identificarea și amenajarea locurilor pentru carantinare fără precizarea locației, recepțiile de materiale și echipamente”, a transmis Prefectura Suceava.