Subprefecta Silvia Boliacu a reprezentat Instituia Prefectului-judetul Suceava la ceremonia oficiala de preluare a presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, ceremonie care a avut loc joi seara la Ateneul Roman din Bucuresti. Boliacu a fost prezenta la invitatia Guvernului Romaniei alaturi de alti prefecti si subprefecti din tara.

“Am fost extrem de onorata sa particip la acest eveniment unic pentru Romania dar si pentru mine personal. Cred cu tarie in valorile europene si imi exprim speranta ca mandatul Romaniei la presedintia Consiliului Uniunii Europene sa aduca un plus tarii noastre atat ca imagine cat si in plan concret si ma refer aici in primul rand la aderarea la spaţiul Schengen”, a spus Silvia Boliacu.

La Ateneul Roman au fost prezenti toti liderii europeni in frunte cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani si presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Ei au transmis mesaje incurajatoare la adresa Romaniei aratind ca locul tarii noastre este in Schengen. Mesaje au transmis de asemenea presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, premierul Viorica Vasilica Dancila, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache.