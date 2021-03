Prefectura și Consiliul Județean Suceava își vor muta sediile după ce interiorul clădirii Palatului Administrativ a fost compromis după puternicul incendiu care a distrus mansarda și a afectat birourile. Instituția Prefectului se mută la Muzeul de Istorie iar Consiliul Județean la Biroul Francez. Decizia a fost luată în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de sîmbătă după amiază.

