Prima emisiune de obligațiuni Prefera Foods debutează astăzi, 10 septembrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București.

Obligațiunile au o valoare totală de 5 milioane de euro și se tranzacționează la bursă sub simbolul PRF26E.

Fondurile atrase de la investitorii din piața de capital vor susține desfășurarea activității curente, precum și finanțarea extinderii pe piețe externe.

Prefera Foods, unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa conservelor din România cunoscut pentru brandurile Capricii și Delicii, de Azi și Unfished, vine la Bursa de Valori București cu primele sale obligațiuni, în valoare de 5 milioane de euro. Obligațiunile intră la tranzacționare astăzi, 10 septembrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare sub simbolul bursier PRF26E. Fondurile atrase de la investitorii din piața de capital vor susține desfășurarea activității curente, precum și finanțarea extinderii pe piețe externe.

„Piața de capital este un loc potrivit pentru toți antreprenorii români și pentru planurile lor de dezvoltare. Ne bucurăm că echipa Prefera Foods, condusă de prietenul nostru Raul Ciurtin – un antreprenor care are un istoric bogat la Bursa de Valori București, a derulat această operațiune de finanțare a creșterii și extinderii afacerii prin bursă. Numai anul acesta au fost listate la bursă obligațiuni corporative în valoare totală de peste 3 miliarde de lei, fonduri care au venit de la investitorii din piața de capital și au susținut dezvoltarea economiei”, a spus Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Prefera Foods are planuri ambițioase în ceea ce privește dezvoltarea accelerată la nivel global. Pentru a realiza acest lucru ne bazăm deja pe faptul că produsele noastre au începuit să fie listate în unele țări din Europa, că avem o echipă puternică și brand-uri care au revoluționat piața alimentară din România, dar în aceeași măsură este nevoie și de capital. Încrederea pe care ne-au arătat-o investitorii până acum ne onorează, ne oferă impulsul de care avem nevoie pentru a crește pe mai departe la nivel internațional și în același timp confirmă că viitorul este despre hrana sustenabilă, despre business-uri care ajută la păstrarea unui mediu curat și a biodiversității”, spune Raul Ciurtin, Director General Prefera Foods.

Compania a vândut în cadrul unui plasament privat de obligațiuni un număr de 10.000 de obligațiuni corporative negarantate, denominate în euro, cu o valoare nominală individuală de 500 euro. Compania a atras de la investitori suma de 5 milioane de euro. Obligațiunile au scadența la 23 iulie 2026 și o rată anuală a cuponului fixă de 7,5%, plătibil semestrial. În cadrul plasamentului derulat în iulie a.c. au subscris 127 investitori, dintre care 18 investitori calificați și 109 investitori de retail. Plasamentul privat de obligațiuni și listarea au fost realizate cu sprijinul TradeVille.

„Pentru o țară ca România, în care producția agricolă are o pondere mare din PIB, un pas logic spre bunăstare este creșterea valorii adăugate prin dezvoltarea industriei alimentare. Desigur, în acest sens trebuie să ținem cont inclusiv de marile trenduri internaționale. Prefera Foods ne arată că putem gândi o lume în care hrana sănătoasă se îmbină cu ideile de simplitate și sustenabilitate. Călătoria bursieră pentru acest emitent deosebit de interesant începe cu o emisiune de obligațiuni dar, de ce nu, în anii ce urmează am putea vedea și acțiunile Prefera Foods la cota bursei de la București”, a afirmat Ovidiu-George Dumitrescu, CFA, Director General Adjunct TradeVille.

Prefera Foods a fost înființată în 2006 în satul Oiejdea, județul Alba. De la înființare până în prezent, activitatea companiei s-a diversificat permanent, în prezent având produse pe mai multe segmente de piață (pate, zacuscă, mâncare gătită și categoria Fresh). Compania este cunoscută pentru brandurile Capricii și Delicii, de Azi și Unfished. Produsele Prefera Foods sunt realizate într-o fabrică compusă din două unități de producție, din care una este nou-construită. La sfârșitul anului 2020 numărul total de angajați era de 143.

Compania a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de 51,4 milioane de lei, în creștere cu 12,8% față de anul 2019 (45,5 milioane). Din totalul cifrei de afaceri, vânzările de pe teritoriul României au însumat 49,8 milioane de lei (+14.8% vs. 2019), iar exporturile au totalizat 1,6 milioane de lei (-27.5% vs. 2019). De asemenea, vânzările generate de segmentul de pate-uri au fost cele mai mari, aproape 15,3 milioane de lei (+14.4% vs. 2019), iar cele de zacuscă au generat venituri de 10,1 milioane de lei, cu 8% mai mult față de anul 2019. Produsele Prefera Foods sunt comercializate atât prin marile rețele internaționale ale retailerilor (36,3 milioane lei în 2020, +42,4% vs. 2019), precum și prin intermediul distribuitorilor direct către retail-ul tradițional (15,1 milioane lei în 2020, -24,8% vs. 2019).

Compania este deținută în proporție de 68,39% de Crisware Holdings SRL, Raul Ciurtin (20,51%), Eberhart Raducanu (10%) și Radovici Adrian Sebastian (1,10%). Crisware Holdings SRL este deținuta integral de Raul Ciurtin.