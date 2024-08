Disney+ aduce o selecție impresionantă de seriale noi și continuări ale unor producții de succes, care vor transforma mini-vacanța ta într-o adevărată aventură cinematografică. Iată ce nu trebuie să ratezi, fie că ești pasionat de SF, dramă sau reality shows. Pregătește-te pentru un maraton de vizionări și asigură-te că ești la curent cu cele mai discutate serii ale momentului!

Ursul (The Bear) de la FX – Carmen „Carmy” Berzatto revine în bucătărie

E momentul perfect să începi acest serial. „Ursul” este un must-watch pentru orice pasionat de drame intense. Serialul urmărește povestea lui Carmy, un chef talentat, care se întoarce în Chicago pentru a prelua afacerea de familie după sinuciderea fratelui său. În timp ce încearcă să găsească un echilibru între problemele care îl macină sufletește și relațiile sale familiale tensionate, Carmy te va purta printr-o călătorie plină de emoții, pasiune și conflicte. Sezonul 3 este disponibil în întregime pentru streaming.

Școala Abbott (Abbot Elementary) – O comedie e mereu o alegere bună

„Școala Abbott” este un serial de comedie delicios care te va face să râzi în hohote. Plasat într-o școală publică din Philadelphia, serialul urmărește viața de zi cu zi a unor profesori dedicați, dar și a unor elevi haioși. Cu un umor autentic, personaje amuzante și ironie, „Școala Abbott” este alegerea perfectă pentru cei care doresc să se relaxeze și să se distreze. Sezonul 3 este deja disponibil pe platformă de streaming, iar un nou sezon urmează să debuteze în toamnă.

Crime în Imobil (Only Murders in the Building) – Un mister nou la fiecare etaj

Această serie de crime și mistere cu Selena Gomez, Steve Martin si Martin Short se concentrează pe investigațiile unei crime petrecute într-un complex rezidențial. Profită de minivacanță să fii la zi cu primele 3 sezoane până debutează cel de-al patrulea ce debutează pe 27 august. În sezonul patru, trio-ul de detectivi și podcasteri amatori se luptă cu evenimentele șocante de la sfârșitul sezonului trei, în care a fost implicată dublura și prietenul lui Charles, Sazz Pataki. Punându-și întrebarea cine era de fapt victima vizată, investigația lor îi duce până la Los Angeles, unde un studio de la Hollywood pregătește un film despre podcastul lor.

Star Wars The Acolyte – Un Jedi prins în mrejele întunericului

Universul Star Wars se extinde cu „The Acolyte”, un serial ce promite să exploreze partea întunecată a Forței. Amplasată cu sute de ani înaintea evenimentelor din trilogia originală, această poveste misterioasă și plină de suspans va dezvălui secretele Sith și ascensiunea lor la putere. Cu o distribuție remarcabilă și o poveste bine construită, „The Acolyte” este un must-watch pentru toți fanii Star Wars.

The Kardashians – Toate cele 5 sezoane disponibile

Sezonul 5 al reality show-ului „The Kardashians” este disponibil în întregime pe Disney+. Acum ai ocazia perfectă să vizionezi toate sezoanele și să te bucuri de o călătorie cuprinzătoare în mijlocul familiei care a redefinit cultura pop contemporană. Cum descrii sezonul 5 în trei cuvinte? Glamour, controverse și.. dramă!

Becoming Karl Lagerfeld – Petreceri? Drame? Iubiri? Acest serial e pentru tine

„Becoming Karl Lagerfeld” ne trimite în inima anilor ’70, la Paris, Monaco și Roma, pentru a urmări formidabila înflorire a acestei personalități complexe și emblematice a couture-ului parizian, determinat să devină împăratul modei. Între glamour și ciocniri de orgolii, petreceri grandioase și pasiuni distructive, descoperă povestea lui Karl înainte de epoca Lagerfeld în toate cele 6 episoade disponibile.

In a doua jumătate a anului vor ajunge pe platforma: serialul Marvel „Agata – De la Bun Început” din 19 septembrie, „In Vogue: Anii ’90” din 13 septembrie și serialul „Războiul Stelelor: Echipajul de Bază” (Star War Skeleton Crew) din 3 decembrie. Multe alte seriale vor primi noi episoade toamna aceasta, printre care popularele producții 9-1-1, Anatomia lui Grey și The Old Man.

Nu uita că pe platforma Disney+ poți găsi o varietate de seriale premiate care acoperă diverse genuri și interese. Printre acestea se numără „The Mandalorian,” o capodoperă a universului Star Wars care a cucerit inimile fanilor și criticilor. „Blue” este un serial de animație captivant pentru copii și părinți, care explorează aventurile zilnice ale unei cățelușe simpatice. Documentarul „Bun-venit la Wrexham” oferă o privire profundă asupra provocărilor clubului de fotbal Wrexham, sub conducerea actorilor Rob McElhenney și Ryan Reynolds. Pentru iubitorii de horror, „American Horror Stories” aduce o serie de povești înfricoșătoare și intense. De asemenea, comediile de succes „Family Guy” și „Familia Simpson” continuă să ofere umor, fiind favoritele publicului de mulți ani.

Asigură-te că nu ratezi aceste producții de top și fii pregătit să te lași cuprins în lumea lor captivantă. Spor la binge-watching!

