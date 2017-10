Grupul de suport tehnic privind managementul intervențiilor pe timp de iarnă a analizat, miercuri 25 octombrie 2017, în cadrul unei întruniri desfășurate la Prefectura Suceava, stadiul îndeplinirii planului de măsuri pentru iarna 2017-2018, conform calendarului stabilit.

Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicăi a precizat că, în contextul unor prognoze “alarmante” în ce privește iarna 2017-2018, este necesar “să fim pregătiți”. Prefectul a spus că, împreună cu șefii secțiilor de Drumuri Naționale Câmpulung și Suceava a inspectat deja cele 9 baze de deszăpezire și 4 puncte de sprijin din județ, unde a constatat că este respectat Calendarul privind îndeplinirea măsurilor referitoare la pregătirea activității pe timpul iernii. Totodată, la nivel teritorial, au fost întocmite programele comune de măsuri pentru menținerea viabilității drumurilor. “Aprovizionarea cu material antiderapant este în grafic, contractele pentru sare au fost încheiate încă din luna august, astfel că bazele de deszăpezire pe care le-am inspectat sunt pregătite în ce privește stocurile de material antiderapant și utilajele. Utilajele proprii au fost verificate și sunt pregătite corespunzător, iar o parte din utilajele închiriate au fost deja trimise cu personalul aferent”.

Comisie numită de prefect pentru verificarea modului în care primăriile s-au pregătit pentru sezonul rece

Referitor la drumurile comunale, prefectul Mirela Adomnicăi a propus, prin ordin, constituirea unei comisii structurate pe 3 subcomisii, care, începând din data de 26 octombrie și până la 15 noiembrie vor verifica unitățile administrativ teritoriale în ce privește pregătirea pentru iarnă. “Noi am solicitat de la fiecare Unitate Administrativ Teritorială să ne comunice modul în care sunt pregătite pentru a întâmpina iarna 2017-2018, la acest moment. Am centralizat datele și am raportat către Ministerul Afacerilor Interne. Din raportările primăriilor, rezultă că există unele deficiențe în ce privește aprovizionarea, în special cu material antiderapant și combustibil, majoritatea primăriilor în cauză invocând bugetul insuficient”.