Din cauza creșterii progresive a numărului pacienților cu COVID, în Spitalul Județean Suceava a fost sistată internarea bolnavilor cronici. Sînt internate doar cazurile de COVID și urgențele medicale cu test negativ. Bolnavii cronici se pot adresa ambulatoriului de specialitate. Managerul spitalului, medicul Alexandru Calancea, a declarat, la Radio Top: „Din păcate, sînt niște momente dificile pentru întreaga țară, pentru întreaga lume. La Spitalul Județean Suceava am temporizat, pentru o perioadă scurtă sperăm, internările cronice. Sîntem într-un moment cînd predomină tulpina Delta, mai contagioasă decît celelalte și în care transmiterea comunitară este extrem de agresivă. Apoi, dorim să protejăm oarecum medicii de la Anestezie și Terapie Intensivă. Sînt de aproximativ o săptămînă cu numărul maxim de paturi ocupate la ATI – COVID. Cînd ai suprasolicitare pe zona COVID renunți la paturi în ATI non-COVID și nu poți să lucrezi în ambele părți la fel de bine. ATI – COVID este la etajul III, unde am reușit să împărțim secția mare în două zone cu trasee separate”. Managerul a afirmat că urmează să fie deschise noi sectoare COVID. El a precizat: „Ieri, la nivelul Spitalului Județean aveam 151 de pacienți cu COVID, la Infecțioase și la Pneumologie. Paleația de la Spitalul Vechi va fi relocată în Spitalul Nou și acolo va funcționa un sector COVID. Un alt sector COVID va fi deschis la Dermatologie”. Doctorul Calancea a mai spus că atîta vreme cît este întreruptă internarea bolnavilor cronici în Spitalul Județean Suceava, aceștia pot apela la ambulatoriul de specialitate și a menționat: „Am lăsat ambulatoriul să funcționeze și am încurajat medicii de-acolo să vadă la capacitate maximă pacienții”.