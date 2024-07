Se fac pregătiri intense pentru punerea în funcțiune a transportului metropolitan la Suceava care include municipiul reședință de județ și localitățile Salcea, Adâncata, Bosanci, Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți și Șcheia. Primarul Ion Lungu a declarat astăzi în conferința de presă săptămânală că cele 50 de autobuze electrice care vor deservi transportul metropolitan vor sosi la Suceava în prima parte a lunii august.

”Trebuiau să vină până la 31 iulie. Am avut ieri o discuție la București pe această temă și la începutul lunii august vor sosi aceste autobuze le Suceava”, a spus Lungu. Autobuzele se află la sediul firmei BMC din Ilfov, unde sunt echipate cu sistemele de îmbarcare (sisteme de numărare și informare călători, camere video, localizare vehicule). ”Am avut discuții și cu cei de la TPL. Pregătim o platformă în care să punem autobuzele mici până vom avea finalizată platforma de pe strada Traian Vuia la care se lucrează astăzi. Autobuzele mici le vom pune lângă divizia electrică pe strada Căpitan Grigore Andrei să le putem încărca la stațiile de acolo iar cele mari vor rămâne la TPL”, a spus Lungu.

El a subliniat că în perioada următoare poate chiar la finalul acestei săptămâni va avea loc o întâlnire cu primarii din Zona Urbană Funcțională pentru a se stabili modalitatea de delegare a gestiunii transportului metropolitan printr-un contract pentru doi ani de zile către TPL. ”Lucrul cel mai important pe care-l vom discuta este acela dacă primăriile vor să acorde facilități cum acordă Primăria Suceava la pensionari, elevi studenți și alte categorii trebuie să le și bugeteze. Aici eu un pic de emoții dar vom vedea fiecare cum va avea posibilitatea. Apoi trebuie să stabilim concret contribuțiile și modalitatea de facilități pentru celelalte localități din Zonă Urbană Funcțională și la fel de important să facem un buget de funcționare”, a arătat primarul Sucevei.

Nu în ultimul rând, a spus Lungu, va face un Memorandum către Guvern pentru ca TPL să poată face angajări de personal pentru transportul metropolitan. ”Voi merge personal la primul ministru să depun un Memorandum pentru a putea angaja personal pe un contract de funcționare temporară”, a mai spus Ion Lungu.