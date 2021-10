Numărul de paturi pentru bolnavii covid s-a suplimentat cu 441, a anunțat Direcția de Sănătate Publică Suceava. Dintre acestea 295 de paturi din care 6 la ATI sunt suplimentate la Spitalul Municipal Rădăuți și vor intra în funcțiune din data de 14 octombrie, dată de la care această unitate sanitară va deveni spital covid. Primul de acest fel din județ. Restul de paturi de 146 din care 4 la ATI vor fi suplimentate de Spitalul Muncipal Fălticeni care va deveni la rându-i spital covid în funcție de evoluția epidemiologică din județ.

DSP Suceava transmite că Spitalul Județean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, datorită nivelului ridicat de competență, va prelua toată patologia (Covid si non-Covid), urgențele medicale din județ cu acordul medicului de gardă, iar celelalte spitale vor prelua cazurile care necesită supraveghere medicală (conform protocoalelor existe). ”Extinderea numărului de paturi ATI se va face doar în baza asigurării unui suport tehnic adecvat și cu protejarea pacientului. DSP Suceava recomandă luarea de măsuri de urgență pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a instalațiilor de oxigen, în condiții de securitate. Este imperios necesar să fie excluse situațiile generatoare de risc. Ambulatoriile de specialitate vor asigura în continuare asistenţa medicală pacienților non-Covid 19, în limita disponibilităților de personal medico-sanitar. După diminuarea numărului de pacienți Covid-19 care necesită internarea, spitalul va solicita DSP Suceava diminuarea numărului de paturi pentru această patologie, conform metodologiei din Ordinul Ministrului Sănătății 434/2021”, a menționat directorul executiv al DSP Suceava, farm. Olivia Ioana Vlad.