Autoritățile sucevene pregătesc ediția 2021 a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”, dar încă nu se știe în ce condiții se va putea desfășura. Evenimentul este programat între 13 și 15 august. Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a declarat, la Radio Top: „Noi ne pregătim să desfășurăm activitățile din cadrul Festivalului Medieval, la fel ca-n 2019, ca și cum nu am fi în pandemie. Modul în care vor avea loc efectiv acțiunile va fi funcție de restricțiile impuse la acel moment. Dacă la 15 august n-o să ne dea voie să intrăm decât cu 2.000 sau cu 500 de oameni în Cetate, ne vom conforma. Din păcate, la momentul ăsta e dificil să contractezi trupe, artiști, pentru a face un festival bineînțeles că nu la un nivel jos. Festivalul Medieval „Ștefan cel Mare” are o etichetă și a devenit cel mai important de gen din România. La ultimele două ediții care s-au ținut a depășit Festivalul de la Sighișoara, deși acesta părea de neclintit. Parada din 2019 a fost cea mai mare din Europa”. Niculai Barbă a completat: „Noi ne pregătim pentru o ediție de amploare, urmând să prezentăm publicului ceea ce ne va fi permis. În orice caz, vom avea toate componentele de până acum: aducem cai, aducem focuri… Încercăm și paradă, la ce nivel nu știm deocamdată”.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating