Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că în cursul zilei de astăzi a avut o întrevedere, la București, cu conducerea companiei Blue Air, care și-a manifestat interesul ca pe perioada 15 august – 30 septembrie 2020 să ia în calcul operarea curselor aeriene de pe Aeroportul Bacău pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava. Gheorghe Flutur a spus că Blue Air intenționează să transfere zborurile de pe Aeroportul din Bacău în condițiile în care în perioada 15 august – 30 septembrie 2020 pista va fi închisă pentru lucrări de modernizare.

”De principiu mi-am arătat disponibilitatea, iar mâine la ora 12:00 am convocat o ședință tehnică cu conducerea aeroportului și cu firmele de construcții de la terminalul 2 al aeroportului Suceava. Avem în calendar finalizarea terminalului 2 până la jumătatea acestui an, iar asta va însemna dublarea capacității de procesare a pasagerilor.

Compania Blue Air operează 12 curse aeriene pe zi, toate către destinații externe, printre care Barcelona, Bruxelles, Atena, Madrid, Oslo sau Torino. Iar pentru transferul pasagerilor, Blue Air ar urma să pună la dispoziție autobuze de la Bacău la Suceava.

Asta înseamnă că în această această lună și jumătate vorbim de aproximativ 60.000 de pasageri”, a arătat președintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a mai declarat că tot astăzi, la București a avut loc o întâlnire a directorului Aeroportului Suceava, Ioan Măriuța, cu conducerea tehnică a companiei Blue Air, în cadrul căreia s-a discutat diagrama zilnică de zboruri, precum și măsurile care ar trebuie luate în perioada următoare.

”Respectăm toți pașii legali. Urmează ca zilele viitoare să stabilim concret cum ar urma să se desfășoare zborurile pe aeroportul Suceava în lunile iulie – august. De asemenea, mâine vom discuta toate amănuntele tehnice, de la semaforizarea intersecției drumului spre aeroport cu drumul național din Salcea, pentru fluidizarea traficului rutier, până la mărirea numărului de locuri de parcare, dar și despre crearea de circuite și deservirea cu personal în așa fel încât să corespundem exigențelor cerute. Dorința mea și a conducerii Aeroportului Ștefan cel Mare este ca operatorul Blue Air să se gândească nu doar la operări de zboruri de la Suceava pe termen limitat, ci să stabilească și curse permanente de pe aeroportul de la Suceava”, a încheiat Gheorghe Flutur.