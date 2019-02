Consiliul Județean face pregătiri intense pentru repararea drumurilor județene afectate de iarna grea. Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că a trimis pe teren echipe de la Direcția de drumuri județene pentru a face o evaluare exactă a stării drumurilor astfel încât îndată ce vreme va permite să demareze urgent lucrările. ”Am trimis mai multe echipe de la drumurile județene pentru a evalua starea drumurilor după această iarnă. Din păcate avem unele drumuri care au carosabilul foarte puternic afectat. Am făcut o ședință cu firmele de construcții care lucrează cu noi cu drumurile județene pe un contract multianual și în perioada următoare foarte repede când temperatura ne permite se vor înceăpe reparațiile. Urgențele ar fi drumul Dărmănești-Costâna o porțiune de drum care arată foarte rău și de asemenea drumul care leagă Suceava de Ipotești-Bonsanci-Udești-Liteni-Dolhasca care are un grad avasant de uzură acolo vom intra cu reparații. Sigur, noi așteptăm de la Iași undă verde pentru că e un proiect împreună cu cei de la CJ Iași pentru asfaltări și modernizări dar până una alta intrăm cu reparații. Mai avem și alte urgențe în județ cum ar fi drumul care leagă Frasin de Stulpicani-Ostra-Holda-Broșteni care arată foarte rău. Acolo noi am pregătit să scoatem la licitație lucrarea dar în paralele intrăm cu plombări pentru că drumul nu arată deloc bine”, a spus Flutur. El a precizat că lucrările de reparații vor fi monitorizate zilnic astfel încât drumurile județene să ajungă cât mai repede la un stadiu de circulație corespunzător.

