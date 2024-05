Furnizor si distribuitor de gaze naturale, precum si producator, echilibrator, furnizor si distribuitor de electricitate, Premier Energy a derulat, in perioada 8 – 15 mai, o oferta publica initiala prin care a atras 695 milioane lei (aproape 140 milioane euro).

Incepand din 28 mai, investitorii pot tranzactiona actiunile companiei sub simbolul bursier PE prin intermediul brokerilor autorizati; lista acestora se regaseste aici. Compania Premier Energy (simbol bursier: PE), producator, echilibrator, distribuitor si furnizor de electricitate, precum si furnizor si distribuitor de gaze naturale debuteaza astazi la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in urma derularii cu succes a unui IPO in valoare de 695 milioane lei, cel mare mare IPO al unei companii antreprenoriale la BVB, in ultimii 5 ani. In cadrul ofertei care a precedat IPO-ul, in perioda 8-15 mai, au fost vandute un numar de 35,9 milioane de actiuni, dintre care 25 de milioane de actiuni nou emise, 6,25 milioane de actiuni vandute de unicul actionar si 4,7 milioane de actiuni supraalocate. Investitorii de retail au avut alocata o transa de 20% din oferta si, pe durata acesteia, au plasat ordine in valoare de 1,1 miliarde RON pentru ordine ce au insumat 51 de milioane de actiuni.

Radu Hanga, Presedintele BVB: „Felicitam intreaga echipa Premier Energy si pe toti cei care au contribuit la succesul acestei oferte, de altfel, una dintre cele mai mari oferte derulate de catre o companie antreprenoriala la bursa. Listarea Premier Energy consolideaza prezenta companiilor din sectoarele de energie si utilitati la bursa, care au o importanta strategica pentru Romania si, totodata, demonstreaza ca bursa este unul dintre principalele canale de finantare pentru companiile cu planuri ambitioase. Ne bucura ca am vazut si de aceasta data un interes foarte ridicat din partea investitorilor de retail, ceea ce ne reconfirma ca piata noastra de capital are potential si ca romanii imbratiseaza din ce in ce mai mult ideea de investitie la bursa.”

Adrian Tanase, CEO BVB: „Zilele acestea, Bursa de Valori Bucuresti a fost din nou in centrul atentiei datorita ofertei derulata de Premier Energy ale carei actiuni se tranctioneaza la Bursa incepand de astazi. Succesul ofertei a repus Romania in lumina reflectoarelor pe harta investitorilor institutionali si interesul mare din partea investitorilor de retail arata, inca o data, ca investitorii din Romania au un apetit ridicat pentru investitii in companii listate la BVB. Suntem convinsi ca aceasta oferta va contribui si ea la cresterea numarului de investitori la bursa, care, in ultimii cinci ani, s-a triplat si a ajuns la aproape 200.000. Dupa un an 2023, cu rezultate foarte bune pentru BVB, si o performanta care a depasit pietele din regiune, un nou emitent de talia Premier Energy la bursa ne determina sa fim increzatori in viitorul pietei de capital din Romania.”

Jose Garza, CEO Premier Energy: „Listarea la Bursa de Valori Bucuresti marcheaza un moment istoric pentru Premier Energy si reflecta increderea investitorilor in strategia noastra de crestere sustenabila. Fondurile atrase prin acest IPO ne vor permite sa acceleram investitiile in energia regenerabila si sa ne extindem operatiunile in Romania si Republica Moldova, contribuind astfel la tranzitia energetica a regiunii.”

Peter Stohr, CFO al Premier Energy: „Succesul acestui IPO este o demonstratie clara a interesului puternic al investitorilor pentru sectorul energetic din regiune. Cu fondurile obtinute, ne vom concentra in principal pe continuarea cresterii capacitatii noastre de productie si echilibrare a energiei regenerabile in cadrul platformei noastre integrate vertical. Avem mare incredere ca aceasta listare va aduce beneficii semnificative companiei, actionarilor nostri si comunitatilor pe care le deservim.”

Bogdan Campianu, Managing Director, WOOD & Company: „Suntem deosebit de onorati sa fi luat parte la un nou IPO de succes desfasurat la Bursa de Valori Bucuresti si, astfel, la un reper important in evolutia Premier Energy. Listarea Premier Energy reprezinta un nou pas in dezvoltarea pietei de capital din Romania si suntem convinsi ca acest succes va inspira si oferi incredere si altor companii remarcabile sa faca acest pas in perioada urmatoare. Suntem increzatori ca pentru Premier Energy momentul de astazi marcheaza inceputul unei noi perioade de rezultate si dezvoltari notabile si dorim companiei succes la acest inceput de drum.”

Grupul Premier Energy este unul dintre jucatorii de infrastructura energetica integrata vertical cu cea mai rapida crestere din Europa de Sud-Est. Grupul are o capacitate de productie de energie electrica regenerabila de peste 1.OOO MW in proprietate, administrare sau in dezvoltare in Romania si Republica Moldova, si totodata una dintre afacerile cu cea mai rapida crestere in domeniul furnizarii de energie electrica regenerabila din Romania si Moldova.

In Romania, Grupul este al treilea cel mai mare distribuitor si furnizor de gaze naturale in ceea ce priveste volumele si dimensiunea retelei cu peste 150.000 de locuri de consum. In Republica Moldova, Grupul este cel mai mare distribuitor cu aproape un milion de locuri de consum si cel mai mare furnizor de energie electrica cu peste 840.000 de clienti reprezentand aproximativ 70% din populatia Moldovei. Odata cu achizitia CEZ Vanzare in Romania, Grupul deserveste aproximativ 2,4 milioane de clienti de energie electrica si gaze naturale in Romania si Moldova, marea majoritate fiind reprezentata de gospodarii si intreprinderi de mici dimensiuni.

Strategia de afaceri a Grupului este aliniata cu Obiectivele de Dezvoltare Durabila ale ONU cu accent pe initiativele Pactului Verde European, care reprezinta propunerile UE de a implementa politici climatice clare pentru reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de sera cu cel putin 55% pana in 2030, prin respectarea de standardelor si politicilor ESG.

Conform informatiilor din prospectul de listare, suma atrasa va fi folosita pentru achizitia de active de productie a energiei regenerabile in Romania si in Republica Moldova, precum si pentru cheltuielile de capital destinate dezvoltarii de active de generare a energiei regenerabile.